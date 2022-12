L’8 dicembre New Delhi ha annunciato la cancellazione del consueto vertice di dicembre tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin. In ventidue anni l’incontro era stato annullato solo nel 2020 a causa della pandemia di covid-19. “Secondo gli osservatori, la decisione è stata presa dopo le ripetute allusioni di Putin all’uso di armi nucleari nel conflitto ucraino”, scrive Bloomberg. “Le relazioni tra i due paesi restano forti, l’India non ha mai condannato apertamente l’invasione russa e da febbraio è tra i maggiori importatori del suo petrolio”. Ma in questo momento a Modi non conviene sbandierare questo legame: l’aumento dei prezzi delle materie prime minaccia la stabilità interna, e il paese ha bisogno degli Stati Uniti per contrastare la Cina sul confine himalaiano.