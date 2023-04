Il 24 aprile le Comore hanno impedito l’ingresso di una nave con a bordo un gruppo di persone deportate dal territorio francese di Mayotte, scrive Africa News. Sull’isola era cominciata l’operazione Wuambushu, con 1.800 poliziotti francesi impegnati a distruggere bidonville ed espellere persone senza documenti in regola. Il 25 aprile una corte di Mayotte ha bloccato l’operazione. Il governo delle Comore, da cui vengono molti immigrati che vivono in situazioni precarie a Mayotte, aveva detto di non voler accettare le persone espulse finché la Francia “agirà in modo unilaterale”.