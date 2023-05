“Da giorni gli abitanti di Montevideo pregano affinché piova abbastanza da far salire il livello delle riserve d’acqua del principale bacino della città, quello di Paso Severino”, scrive la Reuters. Il deficit idrico, il più grave degli ultimi 74 anni, sta causando problemi a molte famiglie della regione metropolitana e ha peggiorato la qualità dell’acqua, che ha alti livelli di sodio. L’azienda statale Obras Sanitarias ha dovuto mischiare le riserve d’acqua dolce con quelle salate del Rio de la Plata. Il livello del bacino di Paso Severino, che serve i circa tre milioni e mezzo di abitanti del paese, è ai minimi storici: gli ultimi dati mostrano che ci sono circa 6,2 milioni di metri cubi d’acqua, ben lontani dalla media mensile di sessanta milioni. Ogni giorno servono circa 650mila metri cubi per rifornire la capitale, aggiunge la Reuters. Le deboli piogge cadute negli ultimi giorni non hanno migliorato la situazione.