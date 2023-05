Il 30 maggio 2023 le azioni della Nvidia hanno guadagnato il 6 per cento, registrando una crescita del 160 per cento rispetto a un anno fa. Il valore di borsa del produttore di processori grafici ha superato la quota record di mille miliardi di dollari. È la prima azienda del settore a raggiungere questo traguardo, spiega il Wall Street Journal. Il risultato è dovuto soprattutto allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Fondata trent’anni fa in California, oggi la Nvidia è l’azienda che fornisce i processori più usati per le applicazioni d’intelligenza artificiale. Altre aziende informatiche statunitensi hanno un valore di borsa superiore ai mille miliardi: la Apple, la Microsoft, Amazon e la Alphabet, l’azienda che controlla Google. La Nvidia, però, non produce dispositivi o servizi usati ogni giorno da milioni di persone. È un’azienda i cui processori sono ormai indispensabili a chi produce computer, auto o robot, ma agisce dietro le quinte. Nella foto: Jensen Huang, amministratore delegato della Nvidia. ◆