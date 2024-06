Estes Carter Thompson, assistente di volo della American Airlines, aveva nascosto il suo telefono nel bagno di un aereo usandolo come telecamera spia. Il suo avvocato ha cercato di difenderlo dicendo che “la vittima sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere filmata”. La vittima in questione ha nove anni. La American Airlines ha risposto così alle critiche per questa linea difensiva: “L’avvocato è un consulente legale esterno incaricato dalla nostra assicurazione”, ha dichiarato un portavoce. “Le sue argomentazioni difensive non rappresentano la nostra compagnia aerea”.