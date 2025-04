Studio Ghibli è la casa di produzione giapponese fondata nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, diventata celebre in tutto il mondo per film come La città incantata, Il mio vicino Totoro,Principessa Mononoke e il premio oscar 2024 Il ragazzo e l’airone. I lavori del Ghibli sono caratterizzati da un’estetica inconfondibile: atmosfere oniriche, attenzione minuziosa ai dettagli, paesaggi lussureggianti, personaggi emotivamente complessi e un profondo rispetto per la natura. Inoltre, Miyazaki e le persone che lavorano con lui sono note per un lavoro maniacale, a mano, sulle animazioni.

Il 25 marzo 2025 l’ingegnere Grant Slatton ha pubblicato su X una foto in cui è ritratto insieme alla moglie e al loro cane. Accanto c’è la versione della foto come se fosse il fotogramma di un cartone animato. Lo stile ricorda vagamente i film di animazione dello Studio Ghibli per alcune caratteristiche: i colori pastello, le linee morbide e, naturalmente, il fatto che nella descrizione della foto Slatton ha scritto le parole “Studio Ghibli”.

Il post di Slatton ha totalizzato, fino a questo momento, più di 51 milioni di visualizzazioni: è diventato virale, come si dice nel gergo del web, e ha generato una serie difficilmente misurabile di imitazioni. Moltissime persone hanno realizzato versioni di sé, dei propri cari o di altre fotografie imitando lo stile dello Studio Ghibli: il fenomeno ha anche avuto, quasi da subito, un nome: ghiblizzazione. Lo strumento usato per fare questa conversione è 4o Image Generation, il modello di ia da testo a immagine integrato in ChatGpt. L’amministratore delegato della OpenAi ha cambiato il proprio avatar su X in una versione di sé in stile anime giapponese: il trend non si è ancora fermato ed è letteralmente mondiale. Io ho ricevuto foto ghiblificate da persone impensabili, senza competenze specifiche sulle ia. Un mio contatto in Colombia ha ghiblificato una foto di gruppo che abbiamo scattato a Barranquilla sei mesi fa. Anche i giovanissimi nei loro spazi sociali hanno iniziato a cavalcare il trend.

Ben presto, la conversazione fra chi lavora nella cosiddetta industria culturale si è polarizzata. Nel mondo dei disegnatori, dei fumettisti, degli illustratori, per molte persone questa è la prova del “furto” di ChatGpt. La conversazione è diventata anche intrisa di morale: “Come osate rubare l’anima dello Studio Ghibli?”. I post sui social in cui qualcuno accusa d’ignoranza chi si è fatto la foto-cartoon non si contano.

È stato tirato in ballo quasi subito un documentario del 2016 in cui Hayao Miyazaki reagisce piuttosto violentemente contro alcuni ricercatori che gli mostrano un’animazione di un zombie fatta con una rudimentale tecnologia di ia. Le affermazioni fatte dal regista sono state correlate da molti – anche dalla stampa tradizionale – ai fatti del 2025.