L’11 giugno 2024 Hunter Biden ( nella foto ), figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato condannato dalla giuria di un tribunale del Delaware per aver infranto le leggi che vietano alle persone che hanno una dipendenza da sostanze illegali di possedere armi da fuoco. “È la prima volta che il figlio di un presidente viene processato e condannato”, scrive la Cnn. Nelle prossime settimane la giudice che ha presieduto il processo dovrà stabilire la pena. Considerando che Hunter Biden è incensurato e non ha commesso un reato violento, è improbabile che finisca in carcere. In ogni caso i repubblicani cercheranno di usare il verdetto per colpire il presidente Biden in vista delle elezioni.