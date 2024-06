Da giorni i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi scoppiati nel Pantanal, la zona umida tropicale più estesa del pianeta e una delle regioni con la maggiore biodiversità del mondo. Secondo i numeri resi noti dall’istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), da gennaio all’inizio di giugno di quest’anno i roghi nella regione sono aumentati del 974 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, scrive la Folha de S.Paulo. È uno dei dati peggiori degli ultimi quindici anni, secondo solo al 2020, quando a causa della siccità le fiamme avevano bruciato il 30 per cento del bioma. Il 5 giugno l’esecutivo del presidente Lula da Silva ha annunciato un accordo con i governatori degli stati del Pantanal e dell’Amazzonia per combattere gli incendi, che si prevede cresceranno a causa della siccità, e stanziare fondi con l’obiettivo di assumere pompieri e attuare politiche di prevenzione. ◆