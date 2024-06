Piogge Una serie di intense precipitazioni ha colpito l’America centrale e l’ovest del Sudamerica, provocando frane e alluvioni. In Guatemala e in Salvador il bilancio è di almeno 13 vittime. In Ecuador sette persone sono morte e trenta sono rimaste ferite. In Cile c’è stata almeno una vittima. ◆ Le forti precipitazioni nello stato del Sikkim, nel nordest dell’India, hanno provocato almeno nove vittime. ◆ Otto persone sono morte nelle frane causate dalle forti piogge ad Abidjan, in Costa d’Avorio. ◆ Cinque persone sono morte e 15 risultano disperse nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, colpita da precipitazioni eccezionali.

Animali I piani della Colossal Biosciences per ricreare specie estinte come il dodo o il mammut con l’ingegneria genetica hanno suscitato diverse critiche, ma secondo New Scientist le stesse tecniche potrebbe essere usate per aumentare le possibilità di sopravvivenza di alcune specie a rischio, come la colomba rosata di Mauritius (Nesoenas mayeri, nella foto). Negli anni novanta un programma speciale ha permesso di espandere la popolazione a partire dai pochi individui rimasti, ma i discendenti hanno un patrimonio genetico simile e la specie potrebbe estinguersi entro la fine del secolo. Per aumentare la diversità genetica, un’organizzazione locale sta collaborando con la Colossal Biosciences per estrarre il dna dagli esemplari conservati nei musei e inserirlo negli embrioni.