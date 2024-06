L’artemisinina, comunemente usata per curare la malaria, potrebbe essere efficace anche contro la sindrome dell’ovaio policistico, afferma uno studio pubblicato su Science. I ricercatori hanno somministrato il farmaco per tre mesi a 19 donne, riscontrando una regolarizzazione del ciclo mestruale e il calo del testosterone in eccesso prodotto dalle ovaie. Se i risultati saranno confermati, l’artemisinina, la cui sicurezza è già stata dimostrata, potrebbe essere rapidamente approvata come trattamento per la sindrome, che colpisce milioni di donne.