Molti paesi sono interessati all’introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni, mentre la Grecia ha deciso di andare nella direzione opposta, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dal 1 luglio 2024 il paese passerà da cinque a sei giorni di lavoro alla settimana. Una legge approvata nel settembre 2023 permetterà alle aziende greche di aggiungere una giornata lavorativa di otto ore pagando al dipendente una maggiorazione del salario giornaliero pari al 40 per cento il sabato e al 115 per cento la domenica e i giorni festivi. Il prolungamento della settimana potrà avvenire solo in seguito a un accordo sottoscritto volontariamente dal lavoratore. Attualmente in Grecia la settimana lavorativa è di quaranta ore. ◆