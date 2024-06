Con l’adesione del leader di Place publique, Raphaël Glucksmann, il Fronte popolare (di cui fanno parte anche il Partito socialista, France insoumise, Verdi e Partito comunista) si prepara ad affrontare l’estrema destra alle elezioni legislative del 30 giugno, con il secondo turno previsto per il 7 luglio. “Per Emmanuel Macron, lo scioglimento dell’assemblea nazionale avrebbe dovuto portare a un chiarimento del panorama politico. L’obiettivo erano i suoi avversari, ma non aveva capito che anche nel suo schieramento sarebbe stata fatta chiarezza. Il presidente l’ha in effetti frammentato come un puzzle. Le travi si sono spostate a tal punto che rischia di crollare. La maggioranza uscente sta mostrando tutta la realtà della sua posizione: non è altro che un castello di sabbia”, scrive il direttore di Libération, Serge July.