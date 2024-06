Nella notte tra il 23 e il 24 giugno sono riprese le violenze in Nuova Caledonia, territorio d’oltremare francese nell’oceano Pacifico, dopo che sette indipendentisti sono stati incriminati e trasferiti nella Francia continentale. Il movimento indipendentista ha chiesto il loro immediato rilascio e il ritorno sull’arcipelago. Manifestanti hanno incendiato i locali della polizia, un municipio e alcune auto, scrive France Inter. Un uomo di 23 anni è morto in circostanze poco chiare ed è stato confermato anche il decesso di un automobilista, coinvolto in un incidente mentre faceva inversione per evitare un blocco stradale degli indipendentisti. I sette attivisti erano stati arrestati per il loro ruolo nelle rivolte del mese scorso.