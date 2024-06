◆ In questa immagine, realizzata dal satellite Landsat 8, le acque dell’arcipelago Bonaparte appaiono di colore turchese a causa dei sedimenti in sospensione. Sulla costa della regione di Kimberley, nel nordovest dell’Australia, l’escursione tra l’alta e la bassa marea arriva a undici metri. Le forti correnti agitano i sedimenti del fondale e le acque provenienti dai fiumi, producendo vortici colorati. Questa costa, considerata una delle più intatte al mondo, è caratterizzata da una grande varietà di ecosistemi, tra cui mangrovie, praterie sottomarine e barriere coralline, che ospitano pesci, rettili, mammiferi marini e fitoplancton. I microrganismi che compongono il fitoplancton potrebbero essere in parte responsabili dei colori delle acque, ma dall’immagine non si riesce a stabilire la densità e il tipo di specie presenti.