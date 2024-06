“Il 25 giugno un aereo della Ke–nyan Airways con a bordo il primo contingente della missione internazionale di sicurezza armata è atterrato all’aeroporto di Port-au-Prince”, scrive il Miami Herald. I quattrocento poliziotti keniani sono stati accolti dagli agenti haitiani: da tempo aspettavano l’arrivo della missione per poter contrastare le bande armate che controllano gran parte della capitale e altre zone del dipartimento dell’Artibonite, più a nord. Il quotidiano di Haiti **Le Nouvelliste ** sottolinea che sono passati quasi due anni da quando l’ex premier Ariel Henry aveva sollecitato alle Nazioni Unite un aiuto internazionale per far fronte alla crisi umanitaria e di sicurezza che ha colpito il paese caraibico.