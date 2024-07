Il 25 giugno, tra le sei e le sette del mattino, il costo dell’energia in Germania è aumentato del 3.000 per cento rispetto ai livelli normali. Come spiega Bloomberg, l’incredibile rincaro è stato causato da un problema informatico che mentre mandava alle stelle i prezzi in Germania, allo stesso tempo li faceva precipitare in Francia. Non si sa ancora bene cosa sia successo, ma gli esperti ritengono che il 25 giugno i computer della borsa energetica Epex Spot abbiano calcolato i prezzi come se la rete tedesca potesse disporre solo dell’energia prodotta nel paese e non fosse più connessa al resto d’Europa, stimando quindi un’offerta enormemente più bassa della domanda.