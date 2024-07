Il 7 luglio a Tokyo si vota per eleggere la governatrice della città. A contendersi il titolo sono Yuriko Koike, dirigente del Partito liberaldemocratico (conservatore, al governo) che guida la capitale dal 2016, e Renhō Murata, ex parlamentare sostenuta dalle forze d’opposizione. Nei sondaggi del 30 giugno, scrive il Japan Times, Koike era leggermente in vantaggio. Al centro della campagna elettorale si è imposta la crisi delle nascite nella capitale anche se, stando a un sondaggio dello Yomiuri Shimbun, agli elettori interessano soprattutto le misure sull’invecchiamento della società, le politiche di welfare e la preparazione alle catastrofi naturali.