Dopo il tentato golpe realizzato il 26 giugno dal generale Juan José Zúñiga, il suo arresto a distanza di qualche ora e le celebrazioni per la salute della democrazia del presidente Luis Arce ( nella foto ), del Movimento al socialismo (Mas), “è il momento di una riflessione sui problemi del paese andino e su quelli interni allo stesso partito di governo”, scrive il quotidiano spagnolo El País. “Le divisioni nel Mas e gli attriti tra Arce e l’ex presidente Evo Morales, che vuole ricandidarsi alle elezioni del 2025, indeboliscono la democrazia, bloccano qualsiasi strategia per affrontare la crisi economica e la scarsità di dollari, paralizzano il parlamento e aprono la porta ad avventure pericolose come quella del generale Zúñiga”.