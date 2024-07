Vulcani Secondo uno studio pubblicato su Jgr Atmospheres l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai (nella foto), avvenuta nel Pacifico meridionale nel gennaio 2022, ha proiettato in aria 150 milioni di tonnellate di vapore acqueo, gran parte delle quali sono ancora presenti nelle parti alte dell’atmosfera terrestre. La concentrazione di vapore acqueo potrebbe essere aumentata fino al 15 per cento nella stratosfera, la fascia di atmosfera compresa tra sei e cinquanta chilometri di altezza. A novembre del 2023 la concentrazione di vapore nella stratosfera era ancora superiore alla norma. Dato che il vapore è un gas serra, il fenomeno potrebbe aver intensificato il riscaldamento globale, contribuendo alle temperature da record degli ultimi mesi.

Piogge Le piogge monsoniche hanno provocato 14 vittime in Nepal, sei in India e due in Bangladesh. ◆In Svizzera cinque persone sono morte nelle frane e nelle alluvioni provocate dalle forti precipitazioni. ◆Intense piogge hanno colpito diversi paesi dell’America Centrale, uccidendo almeno quattro persone in Nicaragua.