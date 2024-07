La vitella Beau Lucy è stata deliberatamente investita da un’auto della polizia. Gli agenti di Staines-upon-Thames, nel Regno Unito, avevano tentato per due ore di catturarla, ma non c’erano riusciti, così hanno deciso di travolgerla con un suv. Il presidente dell’associazione regionale degli allevatori del Surrey ha detto che colpire l’animale con un’auto era “probabilmente giusto”: usare armi da fuoco sarebbe stato pericoloso. Beau Lucy è stata restituita al suo proprietario, che l’ha descritta come “davvero spaventata”.