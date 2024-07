“Il 1 luglio le autorità messicane hanno reso noto che almeno diciannove persone, di cui quattro guatemalteche, sono state uccise nello stato del Chiapas a causa degli scontri tra il cartello di Sinaloa e quello di Jalisco Nueva Generación”, scrive l’Afp. Su Americas Quarterly l’analista politico Will Freeman osserva che la violenza nel sud sarà tra le sfide più complicate per la presidente eletta Claudia Sheinbaum: “Dovrà ripristinare la sicurezza ed essere meno permissiva con i politici del suo partito, Morena, che si associano alla criminalità organizzata e le danno modo di prosperare”.