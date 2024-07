◆Dopo mesi di stallo sono stati rilanciati i negoziati per un accordo su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Al Jazeera spiega che l’ultima proposta sul tavolo è un piano in tre fasi presentato settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I colloqui hanno fatto un passo avanti dopo che Hamas ha rinunciato alla condizione di un cessate il fuoco permanente per negoziare la seconda fase. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si era detto favorevole a una sospensione temporanea dei combattimenti, ma aveva ribadito la sua decisione a non fermare le ostilità finché Tel Aviv non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi, cioè la distruzione di Hamas e la liberazione di tutti gli ostaggi. Il 6 e il 7 luglio migliaia di israeliani sono scesi di nuovo in piazza in diverse città del paese per chiedere al governo di accettare un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi. ◆