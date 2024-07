Sono proibiti dalla Bibbia e dalla dottrina ebraica, e per la maggior parte dei musulmani rappresentano un haram, un peccato grave, un tabù. Nonostante questo, tatuaggi, scarificazioni e altre forme di intervento sul corpo non sono mai state così diffuse come oggi. Per migliaia di anni in tutto il mondo la pelle delle persone è stata usata come se fosse una tela, facendo spazio all’espressione artistica, e rivelando codici sociali e culturali. Ötzi, conosciuto come “l’uomo venuto dal ghiaccio”, risalente a più di cinquemila anni fa, era tatuato, così come due mummie ancora più antiche trovate nell’Alto Egitto, spiegano Lars Lindemann e Paolo Woods, curatori della mostra The body as a canvas esposta al festival di fotografia Cortona on the move.