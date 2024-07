“Il Partito democratico statunitense è spaccato sulla candidatura di Joe Biden alle presidenziali di novembre”, scrive Axios. “Dopo la pessima prestazione del presidente nel primo dibattito tv con Donald Trump, molti politici democratici hanno espresso pubblicamente la loro preoccupazione e alcuni sono arrivati a chiedere al presidente di farsi da parte. Inoltre importanti donatori hanno fatto sapere che non finanzieranno più il partito se Biden resterà il candidato. Ma il presidente ha ripetuto più volte di non volersi ritirare e per ora il grosso del partito continua a sostenerlo”. Politico ha scritto che Biden sta cercando di assicurarsi il sostegno dei leader afroamericani e dei dirigenti sindacali – molto influenti nel partito – e descrive quelli che lo criticano come “bianchi d’élite distanti dalla base operaia e variegata del partito”.