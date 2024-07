Il tempo libero è una parte necessaria della vita. Ci aiuta a essere più sani, più concentrati, più produttivi e creativi. Eppure spesso perdiamo di vista questo aspetto, cercando di riempire tutto il tempo a disposizione con varie attività. Secondo uno studio riportato dal Washington Post, fare delle brevi pause anche di dieci minuti durante la giornata riduce l’affaticamento mentale e aumenta la concentrazione. Fare qualche respiro profondo prima di cominciare a lavorare, camminare per dieci minuti in un parco o sdraiarsi sul pavimento aiuta a svuotare la mente. Bisognerebbe allontanare la tentazione di prendere in mano il telefono durante i momenti morti e semplicemente non fare nulla. ◆