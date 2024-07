Al parlamento europeo è nato un nuovo gruppo di estrema destra. Voluto dal premier ungherese Viktor Orbán, si chiama Patrioti per l’Europa e con 84 deputati è la terza forza nell’assemblea di Strasburgo. Oltre a Fidesz, il partito di Orbán, include il Rassemblement national francese (nella foto il leader Jordan Bardella ), l’italiana Lega, i cechi di Ano, l’Fpö austriaco, lo spagnolo Vox e l’olandese Pvv. “Come si può chiamare il proprio gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ e poi inchinarsi davanti allo zar Putin e all’imperatore Xi Jinping? Il nome giusto per Orbán dovrebbe essere ‘traditore d’Europa’”, scrive De Volkskrant.