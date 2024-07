◆ Ho apprezzato l’articolo su come gli uomini, che spesso faticano a esprimere le emozioni, lo facciano quando tifano la loro squadra (Internazionale 1571). Il calcio è una sintesi della vita in novanta minuti: è ingiusto (non è detto che vinca chi gioca meglio), le decisioni non le prendiamo noi, non sempre le regole del gioco vengono rispettate e una vittoria ci rende felici anche se non cambia la nostra condizione. Grazie per aver dimostrato perché la passione per il calcio è una forma di passione per la vita.

Antonio E. Nardi