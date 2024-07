Biologia L’ultimo antenato comune universale degli esseri viventi attuali potrebbe essere vissuto 4,2 miliardi di anni fa, poco dopo la formazione del pianeta, avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa. Secondo Nature Ecology and Evolution, a questo ipotetico microrganismo (nell’immagine) è possibile far risalire 2.600 geni che codificano per proteine. È possibile che questo microrganismo vivesse in un ecosistema composto anche da altre specie, e che si fosse già evoluto per resistere ai virus.