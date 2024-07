È fallito il tentativo della Alphabet, la casa madre di Google, di comprare l’azienda di sicurezza informatica Wiz. Come scrive il Wall Street Journal, l’amministratore delegato Assaf Rappaport ha spiegato che la Wiz cercherà di quotarsi in borsa. A metà luglio la Alphabet aveva offerto 23 miliardi di dollari, una cifra molto più alta del valore di mercato, stimato in dodici miliardi. Sarebbe stata l’operazione più costosa mai conclusa dal gruppo, quasi il doppio rispetto ai dodici miliardi spesi nel 2012 per il comparto di telefonia mobile della Motorola. La Alphabet voleva usare la Wiz per rafforzare i suoi servizi cloud , che sono ancora indietro rispetto alla concorrenza di Amazon e della Microsoft.