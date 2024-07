◆ Ho letto l’articolo di Giuseppe Rizzo sul rapporto Il carcere scoppia (internazionale.it). Faccio parte dell’associazione di volontariato Pantagruel, che opera nel carcere di Sollicciano a Firenze con progetti per il reinserimento delle detenute e dei detenuti nella società. Il rumore purtroppo si sente solo quando capitano episodi drammatici come il suicidio recente di un ragazzo di vent’anni. Si sente quando le persone si ribellano a strutture fatiscenti, piene di infiltrazioni di acqua, muffa, cimici e topi; quando nelle lunghe estati le già scarse attività lavorative ed educative quasi si annullano e ai detenuti non rimane che guardare il soffitto della cella. Il rumore si sente quando il carcere viene trasformato in una discarica sociale di tutte le marginalità che le istituzioni pubbliche non sanno dove mettere; quando un bambino di due anni vive in cella e solo l’opera di alcuni volontari gli permette di andare all’asilo nido. Il rumore si sente quando gli agenti di custodia svolgono il proprio lavoro in un contesto ostile e mortificante e quando il presidente della repubblica Sergio Mattarella ci ricorda che la migliore garanzia di sicurezza è un paese dove le carceri non sono sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale. Il rumore si sente se lo facciamo sentire costantemente.

Stefano Cecconi