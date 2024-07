Eileen Leeks, di Felixstowe, nel Regno Unito, è una fan dell’attore Kevin Costner, quindi ha cominciato a seguire una pagina Face­book che pensava fosse la sua. L’hanno invitata a diventare una fan “ufficiale” per cento sterline: questo le avrebbe dato la possibilità d’incontrarlo. “Poi ho ricevuto un messaggio che diceva che ero stata truffata” e che per incontrarlo sarebbe stata necessaria “una tessera vip da più di mille sterline”, che lei non ha pagato. A quel punto le è arrivata una videochiamata dell’attore. “Il volto si muoveva, così ho pensato che fosse proprio lui”, racconta Leeks. “Ha detto: ‘Sono Kevin Costner e sei stata truffata’”. Dopo è stata chiamata da qualcuno che diceva di essere il “team di gestione” di Costner. Alla fine, ha detto Leeks, i truffatori le hanno offerto un lavoro e un appartamento se fosse andata negli Stati Uniti. Lei non è andata: “Sono disoccupata e ho perso un mucchio di soldi, quindi non sono molto felice”, ha detto.