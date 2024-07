“Mentre i ricchi indiani diventano sempre più ricchi, il resto della popolazione, inclusa la classe media che viene spesso citata come esempio del successo economico del paese, tira a campare”, scrive **Al Jazeera **in merito al matrimonio da 600 milioni di dollari del figlio minore di Mukesh Ambani, l’uomo più ricco d’India. “Rispetto ai cittadini dell’altra grande economia in crescita, la Cina, gli indiani hanno un potere d’acquisto molto inferiore. E la classe media è concentrata nella parte bassa delle fasce di reddito, secondo un rapporto di Oxford Economics da poco pubblicato. Negli ultimi trent’anni è cresciuta di dieci volte ma come quantità di persone è ancora meno della metà rispetto a quella ci nese”.