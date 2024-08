Un sondaggio realizzato da Which?, un’organizzazione non profit britannica per la difesa dei consumatori, ha indicato la cittadina gallese di Bangor, nel Galles, come la peggiore località di mare del Regno Unito, con commenti che la definivano “scialba e decadente” e valutazioni a una stella per cibo e bevande, attrazioni turistiche e shopping. Secondo chi ci abita, il sondaggio ha sbagliato tutto. “Bangor è una città universitaria”, ha detto un residente, “nessuno la sceglie per andare al mare”.