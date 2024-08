Per il suo progetto intitolato Passengers, che è ancora in corso, ha ascoltato le loro storie. Gli ha chiesto cosa li aveva spinti a partire e come sono stati accolti in Europa. Dai loro incontri Dezfuli ha capito che molti erano partiti a causa della situazione politica del loro paese, altri per motivi economici oppure per fuggire da epidemie, guerre e violenze familiari. In altri casi sono stati spinti dal desiderio di cambiare vita e conoscere il mondo. Alcune scelte sono state affrontate con cautela, altre sono state più istintive.