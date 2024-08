Nei prossimi due anni il giro d’affari delle multinazionali aerospaziali e della difesa raggiungerà livelli record grazie all’aumento delle commesse legato alle tensioni geopolitiche. Un’analisi condotta per il Financial Times stima che le quindici principali aziende che riforniscono il dipartimento della difesa statunitense registreranno nel triennio 2024-2026 un flusso di cassa pari a 26 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al 2021: Washington ha stanziato quasi 13 miliardi di dollari per l’acquisto di armi da Lockheed Martin, Rtx, Northrop Grumman, Boeing e General Dynamics a causa delle vicende in Ucraina, Israele e Taiwan. In Europa le vendite di missili e munizioni aumenteranno del 40 per cento. ◆