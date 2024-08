Il 28 agosto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il consigliere statunitense per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, per la prima volta in visita a Pechino. Secondo la Casa Bianca lo scopo della visita è chiarire fraintendimenti ed evitare che la concorrenza tra i due paesi si trasformi in conflitto. Anche se Washington ha evitato di legare esplicitamente la visita di Sullivan alle elezioni statunitensi di novembre, non è da escludere un possibile vertice tra i presidenti dei due stati prima della fine del mandato di Joe Biden.