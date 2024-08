Il 23 agosto 2024 il governo canadese è intervenuto per mettere fine allo sciopero nazionale dei lavoratori delle fer rovie. Le trattative tra il sindacato e le due principali compagnie ferroviarie del paese, la Canadian National (Cn) e la Canadian Pacific Kansas City (Cpkc), che coprono il 75 per cento del traffico su binari, vanno avanti da mesi senza risultati. “Riguardano il rinnovo dei contratti”, spiega il Toronto Star. “Mentre i dipendenti chiedono aumenti di stipendio e migliori condizioni di lavoro, le aziende non sono disposte a fare concessioni e dicono di aver già presentato un piano che migliora la sicurezza, gli stipendi e le condizioni d’impiego”. Il governo ha imposto un arbitrato, che dovrebbe portare i lavoratori a riprendere il servizio.