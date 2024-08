Passi lenti a Tokyo

◆ Ho letto l’articolo di The Initium (Internazionale 1577) che, in poche pagine, mi ha fatto fare un eccellente viaggio alla scoperta di luoghi, tradizioni, culture e situazioni di Tokyo davvero godibili. Per quanto riguarda il parco Jingu gaien ha ragione Haruki Murakami a volere una riqualificazione che tenga conto della storia e delle tradizioni secolari giapponesi.

Stefano Mantovani

Passengers

◆ Come ricordato nell’ultimo portfolio (Internazionale 1577), tendiamo a dimenticare che dietro quelli che rischiano la vita per violare la fortezza Europa ci sono “identità che spesso restano solo dei numeri”. Per questo è prezioso il lavoro intrapreso dal fotografo César Dezfuli che nel 2016 immortalò, tra gli altri, il volto del sedicenne Amadou sbarcato in Sicilia il primo agosto di quell’anno. Due anni dopo il suo volto sarebbe diventato la copertina di Internazionale 1260 dedicata ai “Cinque miti da sfatare sull’immigrazione” titolo purtroppo ancora attuale. Nell’apprendere oggi che la sua domanda d’asilo fu respinta mi chiedo quanti sono i nomi che dovrebbero essere aggiunti alla “lista dei profughi

e dei migranti morti a causa delle politiche migratorie

europee”.

Daniele Baldisserri

Le vacanze infinite

◆ I mesi delle vacanze estive ridotti a due e le altre quattro settimane distribuite durante l’anno sono certamente una buona proposta per offrire ad alunni e alunne dei necessari momenti di pausa, come suggerito da Claudio Rossi Marcelli nella sua rubrica (Internazionale 1577). Sarebbe però meno complicato per i genitori organizzarsi durante l’anno con le ferie? Vista la tendenza di molte aziende italiane aconcedere ferie quasi solo nei mesi estivi, forse il nuovo sistema creerebbe ancora più problemi. Il cambiamento richiede la disponibilità e l’impegno anche da parte del settore commerciale e produt­tivo.

Sara Tolotti

Chi erano, e chi sono, gli Oasis

◆ Sarà l’eccitazione del momento dopo la notizia della reunion, sarà ripensare a ciò che succedeva e a chi ero trent’anni fa, ma questo articolo (internazionale.it), ben scritto ed esaustivo, mi ha fatto bene.

Gianluca

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1573, la recensione dell’opera di Meyerbeer a pagina 85 è dal mensile spagnolo Scherzo.

