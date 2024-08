Il passaggio dall’infanzia all’età adulta richiede empatia e sostegno degli adulti, spiega El País. Oltre ad affrontare il cambiamento del proprio corpo, gli adolescenti realizzano per la prima volta che i genitori non sono perfetti, come il resto del mondo. Questa consapevolezza può portare a pensieri tristi e a episodi d’ansia o depressione. In questa fase gli esperti consigliano di incoraggiare gli adolescenti ad affrontare il futuro, non avendo timore di condividere con loro le proprie vulnerabilità.