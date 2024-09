Il 5 settembre è morta in Kenya la maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei ( nella foto ), 33 anni, per le ustioni riportate dopo che l’ex fidanzato le aveva versato addosso della benzina e le aveva dato fuoco. Il 9 settembre è morto anche l’aggressore. “Questo è un femminicidio”, ha scritto su X l’attivista Njeri Migwi, fondatrice di un’organizzazione contro la violenza di genere. A gennaio le femministe keniane erano scese in piazza dopo una serie di femminicidi che aveva sconvolto l’opinione pubblica.