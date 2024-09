Quando nel 2022 un tribunale giapponese ha confermato il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, il fotografo dell’agenzia Reuters Kim Kyung-Hoon ha deciso di cominciare un lavoro sulle coppie della comunità lgbt+ nel suo paese. All’inizio aveva pensato di scattare foto durante i preparativi e nel backstage dei servizi fotografici in cui alcune coppie mettono in scena il matrimonio che avrebbero voluto. Molte però avevano paura di rivelare la propria identità, preoccupate delle possibili discriminazioni. La maggior parte mostrava quelle foto solo a parenti o amici; altre le tenevano solo per sé non potendo vivere liberamente la loro relazione nemmeno in famiglia.