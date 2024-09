Dopo la morte del re maori Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, il 30 agosto, il consiglio consultivo del movimento Kiingitanga ha scelto per la successione al trono la sua figlia minore, Ngā Wai Hono i te Pō ( nella foto ). Il movimento Kiingitanga è il più duraturo tra quelli nati nell’ottocento in Nuova Zelanda per difendere la sovranità maori durante una serie di guerre contro i coloni britannici quando decise di istituire una figura che avesse uno status simile a quello dei monarchi britannici. Ngā Wai Hono i te Pō, 27 anni, è stata scelta per la sua abilità in politica e la sua conoscenza della lingua e delle usanze maori, spiega Radio New Zealand. “In un momento in cui le tensioni tra i maori e il governo sono all’apice a causa di politiche che includono, tra le altre cose, la fine dell’uso della lingua maori come lingua ufficiale”, scrive il Guardian, “la nomina di Ngā Wai Hono i te Pō è vista come un potente simbolo di una nuova generazione di maori che si oppone”.