◆ Ho letto con grande interesse l’articolo di New Scientist sull’evoluzione del cervello umano (Internazionale 1580). Un aspetto che ho apprezzato particolarmente è l’osservazione, tanto evidente quanto cruciale, che non esiste una sola interpretazione o ragione per cui l’Homo sapiens abbia prevalso nell’evoluzione umana, specialmente riguardo alle dimensioni del suo cervello. È stimolante analizzare le correlazioni tra le dimensioni cerebrali e il consumo energetico o la massa corporea. Inoltre, sebbene non esplicitamente citato nell’articolo, è interessante considerare le capacità dell’Homo sapiens di fare relazioni, creare metafore mentali, immaginare, pianificare e ricordare. Un altro aspetto intrigante è la riduzione delle dimensioni del cervello nella storia evolutiva da quando abbiamo iniziato a “decentralizzare” alcune funzioni, come è avvenuto con la scrittura, che ha consentito di conservare grandi quantità di informazioni su un supporto esterno. Questo conferisce ulteriore importanza all’osservazione sulle dimensioni del cervello di Einstein e alla celebre frase a lui attribuita: “Mai memorizzare quello che puoi comodamente trovare in un libro”.

Dario Alimonti