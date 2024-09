Il segnale era partito il 16 settembre 2023 dalla Groenlandia orientale. In seguito si è scoperto che nel fiordo di Dickson era crollata la cima di una montagna, generando un grande tsunami che aveva continuato a farsi sentire nei giorni successivi. “È stata la prima volta che abbiamo registrato un segnale sismico di questo tipo in tutto il mondo. Alcune persone erano convinte che i sensori dei loro apparecchi si fossero rotti”, ha commentato Kristian Svennevig, del servizio geologico della Danimarca e della Groenlandia e primo autore dell’articolo.

◆ Un anno fa in Groenlandia è stato registrato un fenomeno senza precedenti, in cui i sismologi di tutto il mondo avevano rilevato un misterioso segnale durato nove giorni. Oggi, grazie a uno studio internazionale pubblicato su Science, quel segnale è stato ricondotto a un’enorme frana avvenuta sull’isola: un tipo di fenomeno geologico che potrebbe diventare più comune a causa dei cambiamenti climatici, avverte la rivista Nature. Il segnale era partito il 16 settembre 2023 dalla Groenlandia orientale. In seguito si è scoperto che nel fiordo di Dickson era crollata la cima di una montagna, generando un grande tsunami che ha continuato a oscillare nel fiordo nei giorni successivi. “È stata la prima volta che abbiamo registrato un segnale sismico di questo tipo in tutto il mondo. Alcune persone erano convinte che i sensori dei loro apparecchi si fossero rotti”, ha commentato Kristian Svennevig, del servizio geologico della Danimarca e della Groenlandia e primo autore dell’articolo. Secondo Svennevig, la frana causata dalla caduta della cima della montagna ha spostato circa 25 milioni di metri cubi di roccia e ghiaccio, l’equivalente di diecimila piscine olimpioniche. L’ipotesi di Svennevig e del suo team è che la colpa sia del riscaldamento globale, che avrebbe assottigliato il ghiacciaio della montagna, creando le condizioni per la frana gigantesca e il conseguente tsunami. Altri eventi simili potrebbero accadere più di frequente in futuro, sostengono gli studiosi.