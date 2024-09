Dopo la Spagna e l’Australia il “supermarket dating” è arrivato anche in Argentina, racconta Clarín. Si tratta di una tendenza nata su TikTok con lo scopo di evitare le app di incontri e tornare a conoscersi dal vivo. Per far capire che si è in cerca di una relazione gli spagnoli mettono nel carrello un ananas a testa in giù, mentre gli australiani un casco di banane rivolto verso l’alto. Per dimostrare interesse basta sbattere delicatamente i carrelli. In Argentina questa moda ha appena cominciato a diffondersi e un’azienda ha proposto di sostituire la frutta con un suo shampo, trasformando il tutto in un’operazione commerciale.