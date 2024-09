◆Una guerra generalizzata in Libano “non è nell’interesse di nessuno”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 24 settembre 2024, durante il suo discorso davanti all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, l’ultimo del suo mandato. “Anche se le tensioni aumentano, una soluzione diplomatica è sempre possibile”, ha aggiunto. Inoltre ha ribadito la necessità di “raggiungere immediatamente” un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Nel corso della settimana più di cento capi di stato e di governo sono intervenuti durante la 79ª sessione dell’assemblea generale, la cui agenda è dominata dalle guerre, in particolare quella in Libano e nella Striscia di Gaza. Nel suo discorso di apertura il segretario generale dell’Onu António Guterres ha affermato che “Gaza è un incubo permanente che minaccia di portare tutta la regione nel caos”. Ad ascoltarlo c’era anche il presidente palestinese Abu Mazen.

◆Il 22 settembre, mentre le trasmissioni erano in diretta, i soldati israeliani hanno fatto irruzione nell’ufficio di Al Jazeera a Ramallah, in Cisgiordania, ordinandone la chiusura per 45 giorni e sequestrando decine di attrezzature, tra cui computer e telecamere. Il canale qatariota ha fornito un’ampia copertura delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Secondo i militari, gli uffici dell’emittente “sono stati usati per incitare al terrore” e per “sostenere attività terroristiche”. Al Jazeera ha definito le accuse “infondate” e il raid israeliano “criminale”. A maggio le forze di sicurezza israeliane avevano fatto irruzione nell’ufficio di Al Jazeera a Nazareth e in una stanza di albergo usata dall’emittente a Gerusalemme Est, dopo che il governo aveva votato a favore della chiusura delle attività del canale, in base a una nuova legge che consente alle autorità di prendere iniziative contro i mezzi d’informazione stranieri.

Afp, The New York Times