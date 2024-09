Quando suo padre Colin morì improvvisamente nel 2011, la fotografa Caroline Furneaux trovò una scatola con dentro un archivio di diapositive da 35 millimetri che lui aveva scattato negli anni sessanta. Risalivano al periodo in cui il padre aveva incontrato per la prima volta Barbro, sua futura moglie e madre di Furneaux. Solo che la maggior parte delle fotografie non ritraevano lei. Si trattava di un’affascinante serie di immagini di donne molto belle, spesso in costume da bagno.

“Mia madre diceva sempre che stare con lui era come avere due figli”, si legge nel libro The mothers I might have had, in cui Furneaux ha raccolto le immagini. “Lui mi ha insegnato a mettere la gomma da masticare dietro l’orecchio (che mia madre doveva togliere con le forbici). Non credeva alle malattie o agli incidenti e non amava le scenate (a meno che non fossero le sue)”. ◆