◆ Un gruppo di ricercatori statunitensi e britannici ha esaminato il ghiacciaio Thwaites, nell’ovest dell’Antartide, e i risultati non sono rassicuranti. Come riferisce il British antarctic survey (Bas), infatti, il team ha scoperto che lo scioglimento del ghiacciaio sta accelerando. Questo fenomeno potrebbe portare in futuro a un ulteriore innalzamento del livello dei mari, con gravi conseguenze per molti paesi costieri. Per lo studio, cominciato nel 2018, i ricercatori hanno usato robot sottomarini e navi rompighiaccio. “Il Thwaites si sta ritirando da più di ottanta anni, ma ha accelerato in modo considerevole negli ultimi trenta”, spiega Rob Larter dell’International Thwaites glacier collaboration, un gruppo di scienziati che studia il ghiacciaio. “I nostri risultati indicano che è destinato a ritirarsi ulteriormente e più velocemente”. Il collasso del ghiacciaio e di buona parte dei ghiacci vicini potrebbe avvenire entro il 2300. Secondo il Bas, che studia il Thwaites da tempo, i modelli sviluppati al computer potrebbero essere incompleti. Lo sforzo dei ricercatori è scoprire i meccanismi che portano allo scioglimento del ghiacciaio. Se questi ulteriori fattori saranno inclusi nei modelli, le previsioni potrebbero diventare più accurate. Un collasso completo del ghiacciaio potrebbe portare a un aumento di 65 centimetri del livello del mare. La scomparsa del Thwaites inoltre potrebbe innescare la destabilizzazione dell’intera calotta glaciale dell’Antartide occidentale.