“È morto da prigioniero politico Humberto Ortega, ex guerrigliero sandinista e fratello del presidente del Nicaragua”, scrive Confidencial. Per anni i due avevano formato una squadra potente alla guida del paese, ma dal 19 maggio l’ex generale Humberto Ortega, 77 anni, era agli arresti domiciliari per un’intervista concessa al sito argentino Infobae in cui aveva criticato la dittatura del fratello Daniel, affermando che non aveva nessun successore, nenche all’interno della sua stessa famiglia, e che bisognava convocare delle elezioni libere con la presenza di osservatori internazionali.