Alaa Abdel Fattah ( nella foto ), scrittore e attivista egiziano-britannico protagonista della rivoluzione del 2011 e in carcere quasi ininterrottamente da dieci anni, ha ricevuto il premio letterario Pen destinato a chi si distingue per il suo coraggio. Come spiega Middle East Monitor, ogni anno il vincitore del premio Pen Pinter può scegliere a chi attribuire questa onorificenza tra una lista di autori internazionali impegnati nella difesa della libertà di espressione, selezionati dall’organizzazione per i diritti umani English Pen. La vincitrice di quest’anno, l’indiana Arundhati Roy, ha scelto Abdel Fattah. A ritirare il premio, l’11 ottobre alla British library di Londra, è stata Lina Attalah, direttrice del sito egiziano Mada Masr. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Abdel Fattah e la scrittrice canadese Naomi Klein.